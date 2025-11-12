«Уралхим» представил ученым свой передовой опыт

В Пермском государственном аграрно-технологическом университете (ПГАТУ) 11-14 ноября проходит Международная конференция «Агротехнологии XXI века: стратегия развития, технологии, инновации». Она собрала ученых из сильнейших аграрных вузов России, а также из Азербайджана, Турции, Ирана, Узбекистана, Уганды. Мероприятие приурочено к 95-летию вуза.

Результатами своих научных изысканий делятся не только ученые из разных регионов России, стран ближнего зарубежья и Африки, но и представители крупного бизнеса. Например, Группа «Уралхим» презентовала научному сообществу свои передовые наработки в сфере агротехнологий.

Руководитель отдела агросопровождения АО «ОХК «Уралхим» Венедикт Волков выступил с докладом, в котором рассказал о мировых трендах в АПК и результатах полевых испытаний передовых практик.

Среди инновационных разработок «Уралхима» в сфере питания растений — биомодифицированное комплексное удобрение МультиСтарт 15:15:15:11+БИО. Продукт прошел более 40 полевых испытаний в 13 регионах и принес рост урожайности от 6,5 до 36,5%. Средний экономический эффект от внедрения в системы питания составил 49 тыс. руб./га. Исследовали его и студенты ПГАТУ: результаты — положительные.

Совместное внесение удобрения МультиСтарт 15:15:15:11+БИО и безводного аммиака под кукурузу на зерно также доказало свою эффективность. Свежие полевые испытания в Воронежской области показали рост урожайности — 22,4 ц/га или 16,7 тыс. руб./га.

Венедикт Волков, руководитель отдела агросопровождения АО «ОХК «Уралхим»:

«Уралхим» не только производит удобрения, но и сопровождает аграриев на пути к высоким урожаям. В рамках комплексного подхода мы анализируем почвы и растения, проводим агроиспытания на полях, разрабатываем эффективные схемы питания сельскохозяйственных культур, а также консультируем сельхозтоваропроизводителей на всех этапах производственного цикла.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь