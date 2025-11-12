Полиция проводит проверку по ДТП с погибшим на Большой Садовой в Саратове

В ДТП на ул. Большая Садовая в Саратове погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла около 23:50 накануне, 11 ноября, напротив дома № 137 по ул. Большая Садовая. Там водитель автомобиля «Рено» 1974 года рождения не справился с управлением и протаранил препятствие.

В результате аварии находившийся за рулем этой машины мужчина погиб. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов