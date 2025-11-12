Число заявок на регистрацию товарного знака из Удмуртии выросло на 72% за год

Предприниматели Удмуртии подали 1,7 тыс. заявок на регистрацию товарного знака (ТЗ) в 2024 году, что на 72% больше, чем в 2023-м. Доля республики от общего числа заявок на оформление бренда в ПФО составила 9,7%. Было выдано 845 свидетельств на ТЗ. Такие данные содержатся в исследовании Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Документ «Ъ-Удмуртия» представили в Роспатенте.

Количество заявок на изобретение, напротив, сократилось год к году на 4%, до 170 (выдано 119 патентов). По их числу Удмуртия заняла 25-е место в РФ. Почти половину заявок направили коммерческие организации (42,9%), треть — физлица (30,6%), четверть — региональные вузы (25,3%). На долю НИИ пришлось 1,2%. Основные направления — медицинские технологии, гражданское строительство и спецмашины.

«В 2025 году Удмуртия стала одним из регионов, где интеллектуальная собственность может быть использована в качестве залога на получение заемных средств для развития производства и бизнеса»,— добавили в Роспатенте.

Отметим, что количество заявок на полезную модель из Удмуртии за указанный период выросло на 33,3%, до 100 (74 патента). Почти 90% заявок обеспечили коммерческие организации и физические лица. Основные направления — спецмашины, гражданское строительство и механические элементы.

В тройке главных заявителей на полезную модель за последние три года — УдГУ (55 заявок), УдГАУ (46) и ИГМА (37). Далее идут концерн «Калашникова», ИжГТУ и «Ижевский механический завод» — в среднем по 24 заявки от каждой организации.

«Наиболее активно использовались патенты в сфере производства готовых металлических изделий и консультирования по вопросам управления. Всего организации Удмуртии сообщили в Роспатент об использовании 320 изобретений и полезных моделей»,— говорится в сообщении.