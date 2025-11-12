Минэнерго РФ: Челябинск в зоне риска по прохождению отопительного сезона

Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов включил Челябинск в список городов, где могут быть проблемы с прохождением отопительного периода. Об этом он сообщил на совещании в Совете Федерации, сообщает «РИА Новости».

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Кроме Челябинска, опасения федерального министерства вызывают Байкальск (Иркутская область), Бердск и Искитим (Новосибирская область), Улан-Удэ (Республика Бурятия), Нижний Новгород, Тольятти (Самарская область), Киров и Подольск (Московская область).

«В этих городах с учетом анализа планов ликвидации аварий и их качества, а также с учетом анализа надежности и износа тепловых сетей и источников теплоснабжения, есть существенные риски невозможности безаварийного прохождения осенне-зимнего периода», — подчеркнул Георгий Попов.

По данным администрации Челябинска на начало октября, система отопления запущена в 99% жилищного фонда. Уральское управление Ростехнадзора проверяет муниципалитет на готовность к отопительному сезону до 15 ноября.

Виталина Ярховска