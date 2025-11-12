Светогорский ЦБК купил клининговую компанию «Кросс-Нева-Светогорск»

Светогорский ЦБК (Ленинградская область) стал владельцем клининговой компании «Кросс-Нева-Светогорск», следует из данных ЕГРЮЛ. До 29 октября 2025 года фирма принадлежала ООО «УК Кросс-Нева», бенефициаром которой выступает бизнесмен Сергей Комерс.

В Светогорском ЦБК не стали комментировать сделку. В «Кросс-Нева» вопросы «Ъ Северо-Запад» также оставили без ответа.

Компания «Кросс-Нева» работает на рынке клининга с 1991 года. Среди якорных клиентов, указанных на сайте фирмы — International Paper (экс-собственник Светогорского ЦБК), «Северсталь», «Тихвинмаш», «Сибур» и др.

Из открытых источников следует, что «Кросс-Нева-Светогорск» предоставляет услуги по уборке для ЦБК с конца 2000-х. На 2025 год численность сотрудников составляет 69 человек. Выручка от продаж в 2024 году была на уровне 134 млн руб., чистая прибыль — 25 млн рублей.

Владимир Колодчук