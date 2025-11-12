Экс-зампред правительства Прикамья хочет исключить из конкурсной массы автомобиль

Арбитражный суд Пермского края принял к производству ходатайство бывшего вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой об исключении имущества из конкурсной массы. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

В июле текущего года суд признал Елену Лопаеву банкротом и ввел процедуру реализации имущества. А в конце октября госпожа Лопаева обратилась в суд с ходатайством об исключении автомобиля Lada Granta из конкурсной массы.

В итоге суд принял ходатайство к производству и истребовал из Управления ГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю правоустанавливающие документы по транспортному средству должника.

Напомним, в 2022 году Елена Лопаева была осуждена за растрату 67,6 млн руб., позже этот долг был взыскан в рамках гражданского процесса. В апреле 2025 года в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб.

