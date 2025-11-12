В канцелярии Госсовета КНР отметили значение авианосцев в отношениях с Тайванем

Постановка на вооружение трех авианосцев ВМС Китая поможет обеспечить единство с островом Тайвань и противодействовать сепаратизму, заявил на пресс-конференции официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

«Начиная с "Ляонина" и "Шаньдуна" и заканчивая "Фуцзянем": наступила эпоха трех авианосцев. Это важное достижение в области национальной обороны и военного развития Китая. Это уверенный шаг Народно-освободительной армии Китая к тому, чтобы стать первоклассной силой мирового уровня, источником гордости для всех китайцев в стране и за рубежом»,— подчеркнул Чэнь Биньхуа (цитата по ТАСС).

По словам господина Биньхуа, спуск на воду авианосцев позволит ВМС надежнее защищать морские границы, отстаивать национальный суверенитет и «пресекать всяческие попытки сил, посягающих на священную территорию Китая или пытающихся ее разделить».

Первый китайский авианосец «Ляонин» был построен на базе советского крейсера «Варяг», купленного у Украины. Второй авианосец, «Шаньдун», создан на основе «Ляонин». «Фуцзянь», который отличается более крупным размером и наличием электромагнитной катапульты для истребителей, был спущен на воду в июне. КНР начала использовать его для регулярного выполнения задач национальной обороны на прошлой неделе.

Эрнест Филипповский