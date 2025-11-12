Суд в Забайкалье рассмотрит дело о контрабанде леса на 1 млрд рублей

В Забайкалье завершили расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, приобретении незаконно заготовленной древесины и ее контрабанде. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость вывезенного контрабандой леса оценивается в более 1 млрд руб.

По версии следствия, в 2012 году житель Забайкалья и представитель иностранного государства создали «криминальную структуру», к участию в которой привлекли трех граждан России и еще трех иностранцев. На территории Забайкалья и Бурятии они скупали и перерабатывали незаконно заготовленную древесину. Партии пиломатериалов они отправляли за границу, используя поддельные документы.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками транспортной полиции совместно с региональным Управлением ФСБ России. Дело, возбужденное и расследованное по ст. 191.1, 210 и 226.1 УК, передано для рассмотрения в суд.

Влад Никифоров