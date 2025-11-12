В Перми продается склад за 237 млн рублей

Как сообщается на сайте «Авито», в Свердловском районе Перми, на ул. Куйбышева, 115б, продается здание общей площадью 3056,4 кв. м с земельным участком 1,8 га. Стоимость объекта — 77,5 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть 237 млн руб. за весь актив.

В помещении установлена стеллажная система, топинговые полы, рампа для разгрузки и погрузки на три машины и ворота под фуру. Высота потолков — 12 м. Внутри склада находятся также отапливаемые помещения: офис, раздевалки, санузлы, комната для приема пищи и комната для отдыха.