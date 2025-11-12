Россия и КНДР заключили соглашение об информационном сотрудничестве

Министерство цифрового развития РФ и Комитет информации КНДР в среду в Москве подписали соглашение об информационном сотрудничестве сообщили в российском посольстве. В церемонии подписания в посольстве КНДР приняли участие замглавы Минцифры Бэлла Черкесова и северокорейский посол Син Хон Чхоль.

В документе прописаны ключевые направления совместной работы. Они включают обмен информацией между государственными и частными информационными службами, обеспечение равноправного сотрудничества в сфере СМИ. Также оговорена организация взаимных трансляций, обмен публикациями и иными материалами, и другие формы взаимодействия, направленные на укрепление информационных связей между странами. Соглашение «открывает новые перспективы для расширения партнерства между РФ и КНДР», передает «Интерфакс» сообщение посольства.

Днем ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о прибытии в Пхеньян делегации медиагруппы «Россия сегодня» во главе с первым заместителем главного редактора Сергеем Кочетковым.

Эрнест Филипповский