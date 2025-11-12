Красноярские аграрии собрали 2,63 млн тонн зерна

Урожай зерновых в Красноярском крае составил 2,63 млн т. Предварительные итоги уборочной кампании подвели в правительстве региона.

Зерновые культуры убраны с площади 780 тыс. га. «Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 33,7 ц/га. Край традиционно лидирует по урожайности зерна среди регионов Сибирского федерального округа»,— отметили в кабмине.

На прошлой неделе в Новосибирске состоялось заседание координационного совета по сельскому хозяйству межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В ходе него министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев сообщил, что намолочено 2,57 млн т зерна. Это четвертый результат среди регионов Сибири.

В 2023 году урожай зерновых в крае составил 3,2 млн т, в 2024-м — 2,16 млн т.

Валерий Лавский