В Челябинске открыли третий центр психологической помощи бойцам СВО

В Тракторозаводском районе Челябинска открыли центр психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Ранее такие же учреждения появились в Центральном и Металлургическом районах, сообщает в личном telegram-канале мэр Алексей Лошкин.

В центрах работают психологи, которые проводят индивидуальные и групповые консультации для участников СВО, их супруг и матерей для адаптации к новым условиям жизни. Кроме того, проводятся терапевтические и досуговые мероприятия, развивающие программы для детей бойцов. На двух уже существующих площадках, которые работают около года, помощь получили почти 1,8 тыс. человек. До конца декабря по поручению главы города подобные учреждения создадут в каждом районе Челябинска. Отдельно будут прорабатывать возможность открытия отделения в поселке Западный.

Виталина Ярховска