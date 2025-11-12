Washington Post: глава Сирии ищет поддержки от России в Совбезе ООН
Президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью The Washington Post заявил, что его страна нуждается в поддержке со стороны России в Совете безопасности ООН.
Президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы нуждаемся в том, чтобы по ряду вопросов Россия голосовала на нашей стороне. У нас есть общие стратегические интересы. Мы не хотим подталкивать Россию к тому, чтобы она прибегала к альтернативным вариантам во взаимодействии с Сирией»,— сказал он.
Глава Сирии признал при этом, что «вопрос Башара Асада» остается проблемным в отношениях с РФ, и «сирийцы сохраняют за собой право призывать к привлечению Асада к ответственности».
Ахмед аш-Шараа, ранее известный как лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани, в декабре 2024 года возглавил наступление вооруженных сил оппозиции, которым удалось свергнуть правительство и избранного президента Башара Асада. С 29 января 2025 года ему присвоен статус президента Сирии на переходный период, который, по его же словам, может продлиться четыре—пять лет. В середине октября Ахмед аш-Шараа был принят в Москве президентом Владимиром Путиным, а в минувший понедельник — в Вашингтоне Дональдом Трампом.