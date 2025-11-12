Экс-начальника юротдела Роспотребнадзора Кузбасса осудили на 10 лет за взятки

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора Кузбасса. Ее признали виновной в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подсудимой назначили 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 17 млн руб., сообщает прокуратура региона. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об Алле Белокрыловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с мая по июнь 2013 года директор «учебно-методического центра» предложила фигурантке дела взятку в виде ежемесячных выплат по фиктивным договорам оказания услуг. Взамен сотрудница ведомства должна была оказывать общее покровительство работе центра.

Для легализации денег, установило следствие, между образовательным учреждением и Аллой Белокрыловой был заключен фиктивный договор об оказании услуг по разработке учебно-методического материала дополнительного образования на 70 тыс. руб. Кроме того, в январе 2014-го был заключен еще один договор, по которому начальник юридического отдела была принята на должность преподавателя центра. В качестве оплаты за якобы выполненную работу с 17 феврале 2014 года по 17 февраля 2020 года ей было перечислено свыше 1,9 млн руб.

Также в январе 2020-го между сторонами был заключен еще один фиктивный договор, по которому обвиняемая получила около 530 тыс. руб.

Александра Стрелкова