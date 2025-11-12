Протестующие столкнулись с охраной на климатической конференции ООН в Бразилии

Группа протестующих активистов вступила в стычку с охраной при попытке прорваться на конференцию ООН по изменению климата, который проходит в бразильском городе Белен на Амазонке. Двое сотрудников службы безопасности получили легкие травмы, сообщили в ООН.

«Ранее этим вечером группа протестующих прорвала заграждения безопасности у главного входа, в результате чего двое сотрудников службы безопасности получили незначительные травмы, а также был нанесен незначительный ущерб зданию»,— передает Associated Press заявление ООН. Конференция после происшествия продолжилась.

На этой конференции хотят решить две основные задачи: придумать, как измерять успех климатических проектов и обеспечить «справедливый переход» на зеленую энергию, чтобы это было по силам и богатым, и бедным странам. Как передает AP, в конфликте участвовали активисты, которые были одеты в одежду местных коренных общин. По данным агентства, они пытаются добиться того, чтобы их голоса были услышаны при решении вопросов о климате.

Эрнест Филипповский