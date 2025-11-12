Nordic Garden: хрустальная эстетика Севера

Российская компания Siberian Wellness представила новую парфюмерную коллекцию, вдохновленную северной природой. Nordic Garden включает в себя три аромата: Icy Vanilla («Ледяная ваниль») — легкая интерпретация ванили, с цитрусом, ирисом и гурманской сладостью сахарной ваты, Frozen Lily («Морозная лилия») — аромат, отражающий эффект северного сияния, с нотами лилии, акватическими акцентами, бергамотом и амброй — и Crystal Pear («Хрустальная груша») — ноты груши с имбирем, анисом, в компании с османтусом и сандалом. Ароматы создавались парфюмерами Суазик Бокур и Лукой Сьюзаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Siberian Wellness Фото: Siberian Wellness