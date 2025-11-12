Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Геометрия и эстетика 1990-х в новой коллекции Louve

Марка Louve представила новый дроп, вдохновленный эстетикой 1990-х. В коллекции переосмыслены ключевые элементы эпохи минимализма — лаконичные силуэты, приталенный крой и акцентные плечи. Среди центральных моделей — пальто цвета бургунди, выполненное в стиле мужского пиджака, и лакированный макинтош с подчеркнутой талией. Основу линейки составляют кожа, шелк и кружево, а цветовая палитра варьируется от пудровых оттенков до глубокого черного. Коллекция ориентирована на создание вечерних образов и отражает характерный для бренда баланс между классикой и современностью.

