Вдохновленные Тосканой

Говоря о цветах Италии, не стоит ограничиваться официальными зеленым, белым и красным. Тосканские холмы — это живые полотна: золотые поля пшеницы, голубое небо, зеленые кипарисы и персиковые закаты. В Тоскане и время течет иначе — мягче, теплее, как свет, просеивающийся сквозь виноградные лозы. В этих местах оно не бежит, а раскрывается медленно, картинка за картинкой, пейзаж за пейзажем. Как будто кисть раскладывает на палитре оттенки голубого неба, фисташкового мороженого и персиковой кожуры. Эти цвета возвращают нас к dolce vita, к лету, и именно их выбрала независимая швейцарская часовая марка Norqain, создавая три новые версии своей винтажной спортивной модели Freedom 60 Chrono. Sky Blue, Pistachio и Peach от Norqain — это не просто цвета, это теплые ноты итальянского лета, которое теперь можно носить с собой, на руке.

Тосканские цвета и мотивы здесь не рекламная метка, а источник вдохновения. Новые циферблаты — Sky Blue, Pistachio и лимитированный Peach — оживляют часовой пейзаж, перенося на запястье ощущение южных каникул. Тут и свет пастельных фасадов итальянских городков, и небо над Средиземным морем, и вкус спелых фруктов.

Sky Blue отличается циферблатом с солнечной шлифовкой, темно-синими счетчиками хронографа, малой часовой стрелкой и тахиметрической шкалой на внешнем кольце. У Pistachio и Peach усилен контраст с черными счетчиками, что придает им чуть более строгий вид. Все три версии играют с цветом, но использованные оттенки мягки и ненавязчивы, как сама тосканская палитра, где даже яркость никогда не бывает агрессивной.

Корпус 40 мм выполнен из нержавеющей стали, заводная головка завинчивается, кнопки хронографа стилизованы «под винтаж». Через прозрачную крышку можно наблюдать за калибром Norqain N19 — хронографом с автоматическим подзаводом и запасом хода в 62 часа. Водозащита у часов — 100 метров, а значит, новинка подходит и для моря, и для бассейна.

Важная черта новых хронографов Norqain — возможность персонализации: на левом боку корпуса расположена табличка для гравировки. В наши времена повальной любви к татуировкам это новая возможность усилить эмоциональную связь владельца с часами. Дань моде на устойчивые, экологичные материалы — ремешки и браслеты. К трем хронографам можно выбрать ремешок из сертифицированного каучука Perlon или из материала Nortide, изготовленного из переработанного океанского пластика. Это часть философии бренда, поддерживающего природные заповедники в Африке: современный стиль жизни сегодня неотделим от умения созерцать, наслаждаться природой и заботиться о ней.

Особое место занимает лимитированная Peach Edition, выпущенная серией всего в 300 экземпляров. Каждый экземпляр имеет уникальную гравировку «One of 300». Это не просто «летний цвет» — это редкая версия, которая в будущем, вероятно, станет объектом коллекционного интереса.

Norqain позиционирует себя как марку «для тех, кто живет своей жизнью, своим путем» («My life, my way»). И этот девиз действительно работает: часы Freedom 60 Chrono не просто точный инструмент для измерения времени, но символ легкости и радости. Для молодой, основанной в 2018 году, но амбициозной компании такие выпуски — способ заявить о себе. Стратегия Norqain ясна: сочетать современный дизайн, качественную механику и эмоциональный маркетинг. Здесь нет холодной рациональности, наоборот — ощущение праздника на запястье.

И если Тоскана дарит нам пейзажи, свет, вино, живопись и архитектуру, то Norqain добавляет еще одну ассоциацию — время, часы, в которых застыли краски и настроение итальянского лета. Это время, окрашенное в пастельные цвета, обещает быть добрым спутником любой dolce vita.

Урс Дюмаре, перевел с французского Алексей Тарханов