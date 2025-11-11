Ozon планирует открыть офлайн-магазины

Онлайн-ритейлер Ozon (MOEX: OZON) планирует открытие офлайн-магазинов. Об этом заявил советник компании Александр Шульгин в кулуарах Дня платформенной экономики в национальном центре «Россия».

«Наши коллеги по отрасли торговли открывают тоже дарксторы, там же, где у них есть традиционные магазины торговли. И мы бы хотели иметь аналогичную возможность открывать небольшие магазины в местах проживания людей, и предложить им доставку, и возможность купить товары из магазина», — сказал господин Шульгин (цитата по ТАСС). Он отметил, что открытие офлайн-магазинов послужит на благо как производителей продуктов питания, так и покупателей.

Сейчас идет дискуссия об изменении регулирования торговли, сказал советник Ozon. По его словам, снятие некоторых ограничений позволило бы повысить конкуренцию и разнообразие, а также улучшить цены в сфере продуктов питания и других областях для потребителей.

6 ноября представитель Ozon рассказал в интервью журналу Shopper’s, что сервис доставки продуктов Ozon Fresh может открыть собственные офлайн-магазины рядом с уже работающими дарксторами. По словам представителя компании, в офлайн-магазинах могут быть представлены товары небольших производителей.