Контролеров готовят к худшему

Участники общественного наблюдения из разных регионов России на следующей неделе соберутся в Москве, чтобы обсудить, как повысить эффективность системы контроля за выборами в преддверии большой федеральной кампании 2026 года. Одна из ключевых задач — не дать поводов для фейков и провокаций из-за рубежа, говорят в Центризбиркоме. Враг «умен, изощрен и аморален», поэтому нужно «упреждающе бить наотмашь», уверена председатель комиссии Элла Памфилова.

Общероссийское общественное движение «Корпус "За чистые выборы"» при поддержке Фонда президентских грантов проведет 23 ноября в Москве первый Всероссийский конгресс наблюдателей, рассказала “Ъ” председатель «Корпуса» Алена Булгакова. Цель мероприятия — развитие сообщества независимых наблюдателей, формирование новых профессиональных компетенций и повышение эффективности системы контроля за выборами. Как ожидается, конгресс соберет более 700 общественных наблюдателей со всей страны, не раз участвовавших в избирательных кампаниях по мандату общественных палат. Перед ними выступят лидеры общественного мнения, известные эксперты и политики.

Госпожа Булгакова пообещала, что «скучных лекций» на этом мероприятии не будет: «Только живые форматы диалогов с экспертами, совместный поиск ответов на вопросы о том, как качественно подготовиться к наблюдению за предстоящими выборами.

Для нас особенно важно, что все наблюдатели будут в едином смысловом поле, где каждый из них — часть большого сообщества, которому предстоит готовиться к электоральному циклу-2026, выборам депутатов Госдумы».

В ходе отборочных мероприятий, которые прошли в конце октября, участники конгресса определили наиболее актуальные темы для обсуждения, рассказала Алена Булгакова. Это работа наблюдателей в информационном поле (особенно в социальных медиа), расширение доступного им цифрового инструментария, коммуникации внутри самого сообщества, а также перспективы его развития. Кроме того, участники конгресса обсудят, как защитить избирательную систему от фейков и провокаций.

Наблюдательское сообщество сейчас — это уже очень большая система, для которой становятся особенно важны связи «по горизонтали», пояснил “Ъ” ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте и председатель мониторинговой рабочей группы по выборам Александр Точенов. По его словам, это огромная армия волонтеров, тратящих свое время на важную государственную задачу — обеспечение чистоты выборов. Господин Точенов напомнил, что в 2026 году будут избираться не только депутаты Госдумы, но и новые созывы сразу 39 региональных парламентов, а также несколько губернаторов, поэтому важно, чтобы все прошло прозрачно. Ни один неподготовленный наблюдатель не имеет права выходить на избирательный участок, чтобы не стать причиной для провокации или фейка, подчеркнул правозащитник.

О том, что избирательная система фактически вошла в режим подготовки к кампании 2026 года, говорили 11 ноября и в Центризбиркоме (ЦИК), где стартовал всероссийский семинар-совещание с заместителями председателей и секретарями избирательных комиссий. «Не стоит успокаиваться и забывать, что наш враг довольно умен, изощрен и аморален, у него нет нравственных ограничителей»,— проинформировала коллег председатель ЦИКа Элла Памфилова. Поэтому члены избиркомов должны уметь «не только умело отражать провокации, но и упреждающе бить наотмашь», предупредила она.

Анастасия Корня