Суд удовлетворил иск «Уралкалия» к норвежской компании на 18,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск латвийской компании Uralkali Trading (экспортный трейдер российского производителя минудобрений «Уралкалия») к Yara International (Норвегия). Как сообщает «Ъ», в итоге с ответчика решено взыскать 18,3 млрд руб. На эту сумму истец требовал возместить убытки, которые возникли после того, как Yara запретила подконтрольным структурам выплачивать экспортеру задолженность за поставленный товар. Представители норвежской компании убытки не признали и отказались от заключения мирового соглашения.

Компания Uralkali Trading обратилась в суд с иском в марте 2025 года. Трейдер требовал взыскать убытки в размере $67,6 млн и около 66,5 млн евро, проценты — почти на $26 млн и более 25,8 млн евро, убытки в связи с простоем судов — более чем на 7,8 млн, а также проценты на $3 млн. Общая сумма иска была эквивалентна 18,3 млрд руб. по курсу на дату подачи искового заявления. Иск был удовлетворен в полном объеме.