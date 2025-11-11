Песков назвал почетным караулом сопровождение самолета Токаева истребителями

Российские истребители Су-35 сопровождали самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с момента пересечения государственной границы России до посадки в аэропорту Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что такое сопровождение не связано с вопросами безопасности.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика»,— сказал он журналистам.

Самолет казахстанского президента сопровождали в рамках государственного визита господина Токаева, который проходит 11–12 ноября. Сегодня Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате тет-а-тет.

Во время встречи Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу за визит и подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с казахстанским коллегой, однако такие личные встречи остаются значимыми для межгосударственных отношений. В свою очередь, господин Токаев назвал Владимира Путина старшим товарищем и поблагодарил за теплый прием в Москве.