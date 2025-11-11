В Свердловской области до 2030 года построят семь новых молочных ферм

Семь новых молочных ферм общей вместимостью на 13 тысяч коров построят в Свердловской области до 2030 года. Об этом по итогам встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут сообщил в своем telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что ввод новой инфраструктуры позволит увеличить надой молока, расширить географию поставок и создать новые рабочие места. «Регион в лидерах по производству молока: у нас шестое место в России и первое в Уральском федеральном округе. За последние десять лет объемы производства увеличились в полтора раза и в прошлом году достигли 870 тысяч тонн. В наших планах — повысить эти показатели, укрепив животноводческий комплекс региона»,— отметил Денис Паслер.

По словам господина Паслера, в ближайшее время в селе Башкарка Горноуральского городского округа начнется строительство фермы на 1200 голов скота. Соглашение о проекте подписано между правительством региона и совхозом «Шумихинский». Объем инвестиций в проект составит 2 млрд руб. В новом комплексе будет создано 60 рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2028 году.

Полина Бабинцева