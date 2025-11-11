Наследство для конфискации

Обвиняемый в коррупции экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский связал поданный к нему иск Генпрокуратуры об изъятии имущества с желанием «раскулачить» наследников бывшего главы Государственного таможенного комитета России (ГТК) генерала Анатолия Круглова, фигурирующих в гражданском деле. Об этом говорится в заявлении экс-чиновника, оказавшегося в распоряжении “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибовский во время заседания Замоскворецкого райсуда (декабрь 2024 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Кибовский во время заседания Замоскворецкого райсуда (декабрь 2024 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Кибовский указывает, что большую часть иска, 99 позиций из 105, занимает именно имущество семьи Анатолия Круглова, умершего еще в 2015 году. Причем, по версии экс-чиновника, оно было приобретено в основном задолго до его знакомства с зятем господина Круглова — бизнесменом Андреем Нероденковым (директор ООО «Евроком», также фигурант уголовного дела). Господин Кибовский отмечает, что «в список имущества, которое надзор просит обратить в доход государства, попали даже объекты, приобретенные еще в 90-е годы». Тогда он работал простым экскурсоводом в музее и «уж точно не мог вершить коррупцию».

Господин Кибовский заявляет, что из перечисленных в иске 105 объектов к его семье «относятся только шесть».

«Все они приобретены за зарплату, на что есть четкие документы»,— уверяет обвиняемый. Он добавляет, что с учетом данных документов суды по его делу ранее дважды отказывали удовлетворить требования следователей об их аресте. Также подследственный утверждает, что в уголовном деле имеются его ежегодные декларации начиная с 2004 года, а со всех своих доходов он платил налоги: «Даже с тех 37 млн руб., начисленных на средства на зарплатном счету»,— указывает фигурант. «Почему вдруг эти легальные декларированные доходы объявлены в иске незаконными — совершенно непонятно»,— удивляется экс-чиновник.

Беседа по иску Генпрокуратуры назначена в Кунцевском райсуде Москвы на 11 ноября. Помимо господина Кибовского, ответчиками по нему проходят еще десять физических и пять юридических лиц, среди которых дочери бывшего главы таможни России Анатолия Круглова Анна Круглова-Арутюнян, Маргарита Нероденкова-Круглова и супруг одной из дочерей Андрей Нероденков.

Прокуратура утверждает, что экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и скончавшийся в 2015 году Анатолий Круглов приобрели имущество на сотни миллионов рублей коррупционным путем, оформив их на родственников и доверенных лиц.

Надзор, в частности, просит изъять в доход государства 100% долей ООО «Страстной, 11», владеющего земельным участком на Страстном бульваре в центре Москвы и расположенным на нем объектом культурного наследия — Домом потомственной почетной гражданки Елагиной, где в 1920–1938 годах располагалась редакция журнала «Огонек». Также взысканию в доход государства, по мнению прокуратуры, подлежат доли и пакеты акций ответчиков в других компаниях, десятки объектов недвижимости — жилые и нежилые дома и помещения, машино-места, земельные участки в Подмосковье, 15 автомобилей и мотоциклов премиум-класса. Кроме того, прокуратура просит взыскать с Александра Кибовского и его бывшей супруги 37 млн руб., полученных от операций с ценными бумагами. По некоторым данным, стоимость имущества, указанного в иске, превышает 1 млрд руб.

Александр Кибовский был задержан в июле 2024 года. По версии следствия, с 2017 по 2023 год бывший чиновник в сговоре с соучастниками получал взятки за помощь в оформлении госконтрактов коммерческим организациям. Ему вменяются в вину семь оконченных эпизодов получения взяток на сумму более 114 млн руб. и один покушения на получение взятки в размере 19,7 млн руб. Свою вину Кибовский отрицает. С мая он знакомился с материалами уголовного дела, однако, как сообщила “Ъ” его адвокат Юлия Потапова, потом следствие было возобновлено и заново изучать материалы ее подзащитный начал только в ноябре.

Мария Локотецкая