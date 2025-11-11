Ярославская область за год подала 166 заявок на изобретения

Юридические и физические лица из Ярославской области подали в 2024 году 166 заявок на регистрацию изобретений, что в два раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве области со ссылкой на подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Согласно опубликованной институтом статистике, юридическими лицами было подано 134 заявки, физическими — 32. В правительстве области рассказали, что больше половины заявок поступило от вузов. Например, Ярославский государственный технический университет занимался разработкой биоразлагаемых медицинских перчаток и стимулятора роста сельскохозяйственных культур. Всего в прошлом году региону было выдано 136 патентов.

На одном уровне с Ярославской областью по числу поданных заявок в ЦФО оказались Тульская (162), Владимирская (167) и Калужская (179) области. Ярославская область серьезно обгоняет по числу заявок Ивановскую (80) и Костромскую (69) области. Лидерами в ЦФО стали Москва (свыше 6 тыс.), Московская (1229) и Воронежская (508) области.

Алла Чижова