Сервер без сервиса

Верховный суд (ВС) разберется, кто отвечает за недоступность техподдержки оборудования после ухода зарубежного производителя с российского рынка. Структура IT-холдинга Т1, купившая через дистрибутора сервер Dell, требует от поставщика вернуть 20% от цены контракта, поскольку обещанное техсопровождение от производителя он получить не может: Dell отказалась от обслуживания своей продукции в России. Арбитражные суды отклонили иск, решив, что дистрибутор за это не отвечает. Но доводы покупателя заинтересовали ВС, позиция которого будет важной для всей отрасли, так как условие о техподдержке при поставке IT-оборудования — стандартное.

ВС решит, какую ответственность несет российский дистрибутор зарубежного оборудования за отказ производителя осуществлять техподдержку в РФ после начала СВО. Из судебных актов следует, что в декабре 2021 года ООО «О-Си-Эс-Центр» (структура OCS Distribution) поставило в адрес ООО «ТС Интеграция» (входит в IT-холдинг Т1) серверное оборудование Dell с сертификатами на техсопровождение, включая диагностику, устранение неисправностей, замену запчастей, установку новых версий софта и консультирование. Взамен Т1 заплатил 6,85 млн руб.

24 февраля 2022 года Dell объявила о досрочном прекращении поддержки своего оборудования в России. Отсутствие техсопровождения сервера с этой даты подтвердил банк ВТБ — конечный получатель оборудования. В ноябре 2023 года «ТС Интеграция» направила претензию OCS о возврате части средств по контракту. На основании аналитической справки Межрегиональной службы судебных экспертиз, оценившей среднюю по рынку стоимость техподдержки серверов Dell в 20% от цены оборудования, покупатель требовал $17,78 тыс.

Что гарантирует сертификат

Претензия не была удовлетворена, поэтому структура Т1 обратилась в арбитражный суд с иском к поставщику о взыскании $19,4 тыс. с учетом процентов. Истец ссылался на невозможность использовать поставленный товар по назначению и отсутствие у OCS оснований для удержания платы за услуги по техподдержке, которые не могут быть оказаны. Но суды трех инстанций отклонили иск, указав, что сертификаты на техподдержку удостоверяли право покупателя на получение услуг непосредственно от Dell. Поставщик «не принимал на себя обязательство по оказанию покупателю услуг технического сопровождения ПО и оборудования» и «не гарантировал их исполнение производителем», говорится в решениях. Также суды учли условия контракта об ограничении гарантийных обязательств дистрибутора, где говорилось, что OCS «не несет ответственности за качество, полноту и своевременность сервисов и услуг по технической поддержке».

«ТС Интеграция» подала жалобу в ВС, настаивая, что целью заключения договора было получение сервера и техподдержки к нему на определенный период, а сам по себе сертификат материальной ценности не представляет.

3,67 миллиарда рублей составила сумма исков о неисполнении обязательств по договорам в отношении интеллектуальных прав, рассмотренных арбитражными судами в первой половине 2025 года.

Покупатель отмечает, что предоставление техподдержки путем реализации сертификатов через сеть посредников — стандартная модель работы, сложившаяся на IT-рынке. Причем по условиям сертификата, указывает истец, услуги оказываются компанией Dell, но от имени поставщика, который получает за них оплату, поэтому OCS Distribution является единственным лицом, от которого покупатель вправе требовать возмещения.

В данном случае, по мнению Т1, должник отвечает за неисполнение обязательства третьим лицом, а условие договора, заранее ограничивающее его ответственность за умышленное нарушение обязательства, ничтожно. По этим доводам ВС передал дело в экономколлегию. Заседание назначено на 17 декабря.

В Т1 не ответили на запрос “Ъ”. В OCS Distribution сообщили, что покупателю был передан сервер с расширенной гарантией, по которой дистрибутор отвечал за исправность сервера, но не нес ответственности за техсопровождение производителем оборудования и ПО в рамках сертификатов. «Между тем каких-либо уведомлений о неисправностях в адрес дистрибутора со стороны покупателя не поступало», а в материалах дела нет доказательств передачи сертификатов и нарушений обязательств OCS по гарантийной поддержке, подчеркнули в компании. Там надеются, что их доводы «будут услышаны ВС и правильно оценены».

Много сложных споров и Dell

«Массовые отказы западных вендоров от поддержки оборудования в России превратили правовую проблему из единичных казусов в системный отраслевой кризис»,— делится наблюдениями руководитель практики разрешения споров и корпоративного права АБ K&P.Group Дина Шибзухова. По ее словам, в подобных спорах сталкиваются два фундаментальных принципа гражданского права — недопустимости неосновательного обогащения и свободы договора. С одной стороны, рассуждает госпожа Шибзухова, прекращение поддержки оборудования производителем носит для дистрибутора характер форс-мажора, повлиять на который он не мог. С другой стороны, именно конструкция договора, выстроенная дистрибутором, создает правовой тупик для клиента, признает она.

Практика по таким спорам довольно обширна. Так, Банку России удалось взыскать с поставщика продукции Dell более 150 млн руб. за неоказанную услугу техподдержки.

Вопрос о допустимости ограничения ответственности поставщика зарубежного ПО рассматривался и в деле против структуры немецкой SAP за отказ вендора от оказания облачных услуг российским клиентам. Между тем за три года судам не удалось выработать единый подход по этим вопросам, замечает руководитель юридического отдела IT-компании «Норбит» Евгения Лемберг. ВС же по таким спорам ранее не высказывался, поэтому решение экономколлегии будет важным ориентиром для нижестоящих инстанций, говорят юристы.

Руководитель практики коммерческих споров и международного арбитража МЭФ Legal Николай Строев считает, что российский дистрибутор не должен нести ответственность, если по договору он не обязывался предоставлять техподдержку клиенту, а лишь передавал оборудование и сертификаты. То есть превалирует принцип свободы договора, полагает он, приводя в пример дела, касающиеся отказа Red Hat и IBM от техподдержки. Юрист практики интеллектуальной собственности CLS Виктор Калужский добавляет, что российский поставщик должен отвечать, если он «прямо и недвусмысленно взял на себя обязательства по оказанию техподдержки оборудования или ПО и возложил обязанность по ее оказанию на иностранное лицо».

Когда же покупателю просто предоставляется сертификат на техсопровождение от иностранного производителя, последний и должен нести ответственность, рассуждает господин Калужский. Он надеется, что ВС разграничит эти случаи.

Признавая неоднозначность сложившейся ситуации, Дина Шибзухова считает более справедливым взыскать средства за неисполненную часть договора с поставщика, ведь именно он привлек в цепочку третье лицо, которое не может исполнить обязательство. Евгения Лемберг, в свою очередь, отмечает, что ответственность за неисполнение обязательства наступает только при наличии вины, но нельзя сказать, что у российского поставщика был умысел лишить покупателя услуг по техподдержке. По ее мнению, в таких спорах соответчиком всегда нужно привлекать иностранного производителя (правообладателя), допустившего нарушение договора.

Ян Назаренко, Анна Занина