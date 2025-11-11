Путин начал неформальную встречу с Токаевым

В Кремле началась встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Казахстанский президент сегодня прибыл в Россию с двухдневным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я с большим удовольствием принял ваше приглашение. Действительно, сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями, у меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем»,— сказал господин Токаев. Владимир Путин предложил казахстанскому коллеге обсудить «за кофе и чаем» актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что завтра Владимир Путин может проинформировать господина Токаева о ситуации на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине. Также планируется подписание двусторонних документов и государственный обед в честь казахстанского президента.