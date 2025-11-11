«Лошадей» меняют на чип-контроле

Чтобы снизить утильсбор, китайским автомобилям могут занижать мощность через прошивку. Когда машина находится уже в России, так же через ПО двигателю возвращают «лошадей». Как сообщают СМИ, некоторые продавцы Chery, Geely, JAC, Changan и других марок уже предлагают такую опцию своим покупателям для ряда моделей. Например, Chery Arrizo 8, который в Китае имеет двигатель мощностью 186 л. с., в РФ приезжает с программным ограничением до 150 л. с. и после может дорасти до первоначальной модификации.

Популярные в России производители, которые везут машины официально десятками тысяч, таких услуг оказывать не могут. Скорее всего, речь даже не о параллельном импорте, а о «серых схемах», считает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «В Китае, когда в оборот выпускается какой-либо автомобиль, он проходит сертификацию, гораздо более жесткую, чем в Российской Федерации, соответственно, получает документы. Поэтому просто так на какую-то производимую модель снизить мощность достаточно затруднительно. Завод должен заново эту модель сертифицировать. Ради каких-то небольших партий китайцы не будут этим заморачиваться, достаточно затратное мероприятие. С машинами, которые здесь продаются небольшими объемами, такое делают, но это происходит исключительно путем переклейки шильдиков, и все, мягко говоря, не совсем законно.

Допустим, автомобиль завозится в Россию не по ОТТС, и на физическое лицо в этом случае получается СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. И здесь уже лаборатория выпускает этот документ на основании имеющихся данных. То есть она смотрит табличку, в которой указана мощность. Соответственно, что там указано, то они и берут. Если эту табличку, скажем так, модифицировать, то данные будут такие, какие надо. В Китае эти таблички никто не переклеивает, там это очень жестко наказуемо. Все это происходит уже, естественно, за пределами Китая. Но еще раз повторюсь, что это незаконно».

Чип-тюнинг был популярен и раньше, отмечает старший менеджер автосервиса Fit Service «Бутово» Артем Шмигирев, однако он доступен не для всех авто: «Сложность заключается в том, чтобы найти прошивку на занижение или увеличение лошадиных сил. Так как где-то налог исчисляется по лошадиным силам, как в России, например, некоторые производители, чтобы не менять конструкцию авто, занижают показатели с помощью ПО. Один из самых известных примеров — это Toyota Camry с двигателем 3,5 л. Она для российского рынка шла с мощностью 249 л. с., а для всех остальных — чуть больше 270 л. с.

Соответственно, если машина выпускалась для разных стран и в одной стране у нее были там 180 л. с., а в другой — 150 л. с., например, это сделать легко. Современные автомобили позволяют без проблем менять программное обеспечение. Если же машина поставлялась во все страны с одинаковой мощностью, например, 140 л. с., то и перепрошить ее будет сложнее. Чтобы выявить такое изменение, необходимо либо считывать прошивку, которая была залита в эту машину, либо ставить ее на динамометрический стенд».

В гаражных сервисах чип-тюнинг двигателя предлагают от 15 тыс. руб. Обещают увеличение мощности и крутящего момента без доработок по железу. Для турбированных моторов — плюс 20-30% к мощности в зависимости от комплектации.

