«Империал» заставляют вернуть деньги

Арбитражный суд Ульяновской области приступил к рассмотрению иска заместителя прокурора Ульяновской области о признании ничтожным и недействительным контракта, заключенного с компанией «Империал» (Москва) на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыше. Истец требует применить последствия недействительности ничтожной сделки и возвратить перечисленные по контракту 224 млн руб. Между тем выясняется, что администрация уже расторгла контракт в связи с нарушением сроков его исполнения. Следственные органы тем временем расследуют уголовное дело о мошенничестве со стороны руководителя «Империала» и о превышении должностных полномочий экс-зампредом облправительства Владимиром Пушкаревым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура убедилась, что реконструкция очистных в Барыше так и не состоялась

Фото: фото прокуратуры Ульяновской области Прокуратура убедилась, что реконструкция очистных в Барыше так и не состоялась

Фото: фото прокуратуры Ульяновской области

В минувший понедельник Арбитражный суд Ульяновской области выписал исполнительный лист на принятие предварительных обеспечительных мер к компании «Империал» (ООО, Москва), которая является подрядчиком по контракту о реконструкции очистных сооружений в городе Барыше Ульяновской области.

Решение об обеспечительных мерах было принято в пятницу на основании принятого в тот же день искового заявления заместителя прокурора Ульяновской области о признании ничтожным и недействительным муниципального контракта на реконструкцию очистных сооружений. Контракт стоимостью 317,4 млн руб. был заключен 10 октября 2024 года по итогам несостоявшегося аукциона, на который была подана только одна заявка от единственного участника без снижения цены. На заключение контракта с единственным участником было получено согласие администрации района.

Как ранее сообщал «Ъ», проект реконструкции очистных сооружений в Барыше является одним из самых скандальных, о срыве исполнения проекта, который реализовывался в рамках нацпроекта «Экология» и должен быть завершен еще в прошлом году, неоднократно заявляли на федеральном уровне. Летом 2024 года был расторгнут контракт с компанией «Технология», сорвавшей исполнение нацпроекта (в феврале 2025 года ее бывшему владельцу и директору Эдуарду Фахрудинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере). Новый контракт был заключен лишь после третьей попытки торгов с единственным поставщиком. Изначально срок завершения работ был запланирован на август 2025 года, однако строительство так и не велось, на объекте трудились лишь несколько человек. Согласно сайту госзакупок, стоимость выполненных работ составляет только 65,6 млн руб., однако фактически уже оплачено 223,5 млн руб. из 317,4 млн руб.

Иск заместителя прокурора области направлен в интересах муниципального образования «Барышский район» в лице райсовета депутатов, ответчиками наряду с ООО «Империал» одновременно являются администрация района и районное управление архитектуры и строительства (заказчик по контракту). Истец требует признать контракт недействительным, а также признать незаконными решение администрации района о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком и постановление администрации об изменении существенных условий контракта. Зампрокурора также требует применить последствия недействительности ничтожной сделки с возвратом в бюджет района всех полученных по контракту средств — 223,5 млн руб.

Суд согласился с ходатайством прокурора и принял обеспечительные меры в виде ареста счетов «Империала» на сумму в размере требуемого возврата. Следующее заседание суда назначено на 4 декабря 2025 года.

Между тем накануне принятия решения об обеспечительных мерах, 6 ноября, на портале госзакупок появилась информация о том, что контракт, о котором идет речь, расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Само решение, размещенное на портале, было принято 24 октября. В решении отмечалось, что «отставание от графика производства работ составляет 230 дней (строительно-монтажные работы выполнены на 63,39%), что содержит в себе признаки явной невозможности окончания работ к сроку», в связи с чем и принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно законодательству, в случае одностороннего расторжения контракта (в отличие от признания его ничтожным) за подрядчиком сохраняется сумма оплаты за фактически выполненные работы. Если верить данным портала госзакупок, то у «Империала» останется как минимум 65,6 млн руб., если же верить данным управления архитектуры и строительства, то фактически у «Империала» останется почти вся уже выплаченная ему сумма.

Выяснить позиции ответчика не удалось. Телефоны руководства районного управления архитектуры и градостроительства не отвечали, курирующий реконструкцию очистных и.о. министра ЖКХ и строительства Андрей Головко от комментариев отказался, сославшись на занятость, профильный зампред облправительства Руслан Хайрудинов был для комментариев недоступен.

Между тем, как ранее сообщал «Ъ», региональное следственное управление СКР расследует два уголовных дела, связанные с компанией «Империал» и реконструкцией очистных в Барыше (оба уголовных дела были возбуждены практически одновременно, и фактически одновременно, 20 октября, были задержаны в Москве бывший зампред облправительства Владимир Пушкарев и гендиректор «Империала» Вячеслав Романов.

Вячеслава Романова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, «Империал» заключил контракты на поставку арматуры с компанией «ВКС Строй», принадлежащей Вячеславу Романову, контракт был оплачен, но арматура не была поставлена (ущерб составляет 2 млн руб.).

Владимира Пушкарева обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, он, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной с ним компании „Империал“ в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».

Сергей Титов, Ульяновск