Мэром Бирска стал бывший директор филиала «Башавтотранса»

Депутаты горсовета Бирска назначили Юрия Иванова главой местной администрации. Решение опубликовано на сайте города.

До апреля сити-менеджером Бирска была Виктория Бурдина, в ее отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Дело рассматривает Бирский межрайонный суд.

С весны пост главы администрации был вакантным, исполняли обязанности сити-менеджера главный специалист городского отдела ЖКХ Ринат Ахмадуллин, сотрудник финансового управления администрации Сергей Васянин и Юрий Иванов.

Господин Иванов родился в 1975 году. Как и Сергей Васянин, он работал в финуправлении. Кроме того, был сотрудником министерства финансов Башкирии, возглавлял бирский филиал «Башавтотранса», директором Службы по благоустройству Октябрьского района Уфы, в начале сентября стал исполняющим обязанности главы администрации Бирска.

Идэль Гумеров