Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Великобритании будет крайне трудно «отмыться» после разоблачения ее участия в попытке провокации с угоном российского истребителя МиГ-31. Об этом министр сообщил в интервью российским СМИ.

ФСБ пресекла совместную операцию Главного управления разведки Минобороны Украины и британских спецслужб, направленную на вербовку российских летчиков с целью угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Целью замысла было доставить самолет в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства противовоздушной обороны для организации масштабной провокации.

«ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна»,— сказал господин Лавров. Он подчеркнул, что Великобритания утратила свою империю, экономическую и военную мощь, но пытается компенсировать это «традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать». Кроме того, министр упомянул существование «и неприличных способов обозначить то, как они себя ведут».

По данным ФСБ, украинская сторона вместе с британскими кураторами предложили российским летчикам значительные суммы — до $3 млн — а также обещали штурману самолета иностранное гражданство. В рамках плана штурману предлагалось устранить пилота с помощью отравляющих веществ, нанесенных на кислородную маску.