Около 58 тонн опасных отходов собрали экологические службы Петербурга за неделю

За минувшую неделю, с 3 по 9 ноября, городские аварийные экологические службы приняли 498 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. Такую статистику по итогам семи дней дали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

В частности, специалисты экологической ГБУ «Экострой» выполнили за это время 28 выездов, включая один, связанный с разливом нефтепродуктов, 22 выезда по ликвидации ртутных загрязнений и пять прочих выездов. Собрано 52 кг химических отходов.

В свою очередь, суда и персонал СПб ГКУ «Пиларн» совершили десять выездов для проверки сообщений о нефтеразливах, которые были зафиксированы на реке Новая в районе улицы Генерала Симоняка, д. 18, на реке Фонтанке у д. 155, реке Охта в районе аллеи Евгения Шварца, д. 11, а также в трех локациях на Дудергофском канале.

В рамках действующей в Петербурге программы специалисты приняли от горожан 57,8 тонн опасных отходов. Ликвидированы загрязнения и засорения водных объектов — всего было вывезено 27 кубометров отходов, уточнили в комитете Смольного.

Андрей Цедрик