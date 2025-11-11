Токаев и Путин сегодня встретятся в Кремле в неформальной обстановке

В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву запланирована неформальная встреча тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай в своем Telegram-канале. Встреча пройдет сегодня в Кремле, где также будет дан официальный ужин от имени президента России.

«Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт №1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев 11–12 ноября находится в России с двухдневным визитом. В его планах — переговоры с господином Путиным, выступление на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России и официальная церемония встречи в Кремле. Сегодня вечером Останкинскую телебашню окрасили в цвета флага Казахстана.