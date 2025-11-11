Не доверенные лица

Представитель худрука Театра-Театра Бориса Мильграма предложил суду оставить без рассмотрения иск прокуратуры, которая требует увольнения режиссера в связи с утратой доверия. Как считает надзорный орган, господин Мильграм нарушил антикоррупционное законодательство, заключив 12 контрактов на постановку спектаклей со своим зятем Александром Пронькиным, чем спровоцировал конфликт интересов. Юрист господина Мильграма полагает, что представитель прокуратуры не может участвовать в процессе, поскольку у него нет доверенности на это. Исковые требования худрук и минкульт не признают и говорят, что театр получил за счет спектаклей господина Пронькина большую выручку. Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения суд рассмотрит позже.



Иск прокуратуры был направлен в Ленинский райсуд в начале июля. Прокуратура полагает, что господин Мильграм нарушил антикоррупционное законодательство и не принял мер к урегулированию конфликта интересов. Так, в первой половине 2022 года Театр-Театр заключил конт­ракты на постановку 12 спектаклей с Александром Пронькиным, который является мужем дочери Бориса Мильграма, на общую сумму 2,075 млн руб. В этом истец усмотрел наличие конфликта интересов, поскольку господин Пронькин приходится худруку «иным близким лицом». По мнению надзорного органа, господин Мильграм вовремя не сообщил работодателю в лице краевого минкульта о признаках конфликта, не принял достаточных мер для его урегулирования. В итоге после вмешательства прокуратуры министерство объявило ему лишь замечание, но Борис Мильграм должен быть уволен с должности.

Очередной процесс по делу начался с необычного ходатайства. Представитель господина Мильграма Оксана Пономарева заявила ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Свои требования юрист мотивировала тем, что, по ее мнению, представитель истца дважды не явился в судебное заседание. При этом Алексей Неустроев из прокуратуры Перми, который с сентября участвовал в процессе, не обладает должными полномочиями. По ее данным, иск направил один из заместителей прокурора Пермского края, который выдал доверенность на представление полномочий прокурору Перми Егору Шмырину. Он, в свою очередь, оформил доверенность на господина Неустроева. По утверждению юриста, в тексте доверенности для Алексея Неустроева не зафиксировано его право представлять истца по гражданским делам. «Прошу не допускать его до судебного заседания и считать полномочия неподтвержденными»,— заявила госпожа Пономарева. Данную позицию поддержали представители министерства культуры.

На это господин Неустроев пояс­нил, что органы прокуратуры — это единая система, в которой прокуратуры городов и районов подчиняются надзорному органу субъектов. При этом он может представлять интересы вышестоящего органа.

Председательствующая в процессе судья Ольга Будилова решила рассмотреть ходатайство позже.

В ходе процесса представитель прокуратуры настаивал, что господин Мильграм нарушил антикоррупционное законодательство. При этом о возможном конфликте интересов он сообщил только в мае 2023 года, когда контракты с Александром Пронькиным были исполнены и театр произвел по ним оплату. Как считает прокуратура, художественный руководитель должен был сделать это незамедлительно и принять для предотвращения конфликта меры, которые ему рекомендовал работодатель в лице министерства. Более того, Борис Мильграм не оспаривал приказ об объявлении замечания, поэтому фактически согласился с претензиями в нарушении закона.

Представитель Бориса Мильграма, а также представители министерства Ирина Сальникова и Дмитрий Попов с доводами истца не согласились. По их данным, разработкой условий контрактов и концепций спектаклей занимался исполнительный директор театра Егор Мухин. При этом творческие произведения режиссера Александра Пронькина одобрялись коллегиально, подписи на актах выполненных работ, на основе которых производилась оплата, тоже ставили несколько человек. Господин Мухин будет допрошен в ходе судебного процесса в качестве свидетеля.

Также госпожа Пономарева заявила, что господин Пронькин взял за свою работу плату, которая гораздо ниже рыночной цены. В то же время, театр мог заработать на показе его спектаклей. «Только за два дня платного предпоказа двух спектаклей театр заработал 500 тыс. руб., а режиссеру заплатили за них по 200 тыс. руб., и это только доходы от предпоказа, то есть никакого ущерба причинено не было»,— убеждала она суд. Также юрист полагает, что Борис Мильграм не должен быть надлежащим ответчиком по иску, «поскольку он не может уволить самого себя».

Представители минкульта обращали внимание, что законодательство не содержит каких-либо мер, которые необходимо принять для урегулирования или недопущения конфликта интересов. По их мнению, в определенных случаях должностные лица могут заключать контракты со своими родственниками, если при этом нет вреда учреждению. «Уволить сотрудника в связи с утратой доверия — это право, а не обязанность работодателя, претензий к качеству исполнения контрактов у министерства нет»,— добавила гос­пожа Сальникова. Рассмотрение дела продолжится 17 ноября.

Дмитрий Астахов