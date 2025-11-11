Аэровокзал для своих

Международный аэропорт Пермь определился с подрядчиком на выполнение инженерных изысканий для строительства бизнес-терминала. Соответствующие работы должно выполнить пермское ООО «ПСК „Альянс“». По данным «Ъ-Прикамье», в комплекс терминала войдут ангары для самолетов типа «Сухой Суперджет», отдельная зона досмотра и персональные комнаты для vip-пассажиров. Основное здание площадью 400–500 кв. м могут ввести в эксплуатацию в 2026–2027 году. Эксперт считает, что новый терминал должен стать успешным бизнес-проектом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разработкой проектной документации бизнес-терминала на территории аэропорта Большое Савино занялось пермское ООО «Производственно-строительная компания „Альянс“». Как следует из информации на сайте компании, в рамках контракта, заключенного с АО «Международный аэропорт Пермь», «Альянс» выполнит инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические и экологические изыскания, а также 3D-обследование территории. После этого нач­нется разработка проектной документации для прохож­дения экспертизы. В сообщении также уточняется, что специалисты проектного подразделения уже приступили к соответствующим работам.

О планах строительства отдельного бизнес-зала для vip-пассажиров на территории Большого Савино стало известно в июле. Тогда источники сообщали, что у краевых властей и компании «Новапорт» (оператор пермского аэропорта) есть обоюдное желание, чтобы на территории воздушной гавани оказывался наиболее полный набор услуг бизнес-класса. Объект появится на месте демонтированного терминала по ул. Аэродромной. Старый терминал функционировал с 1967 по 2017 год. Соответствующий участок, согласно кадастровой карте, имеет общую площадь 15,5 тыс. кв. м.

Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники в авиационной отрасли, бизнес-терминал будет представлять собой комплекс нескольких объектов, включая два ангара для самолетов типа «Сухой Суперджет», зоны досмотра транспортных средств, высадки и посадки пассажиров, а также парковку. Также предполагается благо­устройство территории: рядом с возводимыми объектами планируется высадка растений и установка концептуальных арт-объектов. Общая площадь основного здания терминала может составить порядка 400–500 кв. м. Кроме зон входного контро­ля и предполетного досмотра, в нем предусмотрят зал совещаний, персональные комнаты для vip-пассажиров и точку общепита с баром. Пропускная способность терминала может достигать десяти пассажиров в час. По данным собеседников, здание может быть введено в эксплуатацию в 2026 или 2027 году.

ООО «Производственно-строительная компания „Альянс“» было зарегистрировано в Перми в 2019 году и входит в одноименный строительный холдинг. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также производством санитарно-технических и строительно-монтажных работ. Также в структуру холдинга входит завод строительных металлоконструкций. С начала основания учредителями компании являются пермские предприниматели Наталья Дербенева (52,5%) и гендиректор Михаил Светлаков (47,5%). В 2024 году выручка общества составила 223 млн руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб. Согласно официальному сайту, компания принимала участие в реконструкции дорожной развязки шоссе Космонавтов и улиц Свиязева и Мира, в строительстве цеха для ОАО «Гипсополимер», здания плавательного бассейна в мик­рорайоне Ива, эстакады технологических трубопроводов «ВСМПО-АВИСМА», физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Обвинской, 9, а также в реконструкции здания сильвинитовой обогатительной фабрики ПАО «Уралкалий».

Генеральный директор ПСК «Альянс» Михаил Светлаков рассказал «Ъ-Прикамье», что проектно-изыскательские работы должны завершиться в марте следующего года. По его словам, компания планирует участвовать в выборе генподрядчика, который займется возведением терминала. «Мы беремся за проектно-изыскательские работы, если только сами намерены строить объект, из материалов собственного производства»,— пояс­нил господин Светлаков.

В АО «Новапорт» на вопросы относительно строительства vip-терминала и объема инвестиций не ответили.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает проект vip-терминала «вполне бизнес-историей». По его словам, услуги залов повышенной комфортности и бизнес-залов достаточно востребованы, а такие помещения в «основных» терминалах часто переполнены. «У пассажиров востребованы не только комфорт, но и приватность, то есть отдаленность от других людей, а также быстрое прохождение досмотра службой авиа­ционной безопасности, пограничного и таможенного контроля. Как правило, vip-клиенты — это те, кто готов заплатить за дополнительный набор услуг, и официальные лица. В отдельном здании их потребности закрыть гораздо проще»,— пояснил эксперт.

Мария Сысоева