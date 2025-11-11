«Прежде чем громко объявить о новом тренере, нужно взять паузу»

Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака», сообщает пресс-служба столичного клуба. В заявлении подчеркивается, что на данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, и это не удовлетворяет руководство команды. Сербский специалист возглавлял «Спартака» с начала сезона-2024/25. Временно замещать его будет Вадим Романов. Решение клуба прокомментировал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.





Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Тут дело даже не в шестом месте, а в том, какой футбол показывал «Спартак», и в логике поступков руководства красно-белых, что очень удивительно. То есть игры не было, не было результата, казалось, все летит в тартарары, Деян Станкович психовал, давал неоднозначные интервью. И ведь его не увольняли, хотя об этом говорили чуть ли не с начала сезона. А теперь вроде как появилась игра, вроде как Станкович ее нащупал, начал выигрывать (в последнем, 15-м туре «Спартак» одержал очередную победу над «Ахматом», правда, там тоже без скандала не обошлось, он журналисту нахамил). И тут пришла новость об отставке. Вот в этом вся логика красно-белых, к величайшему, я думаю, сожалению болельщиков этой команды.

И что это значит? Это значит, что, если уволили Станковича, следовательно, с кем-то договорились. При этом раньше называлось множество фамилий: и Луиса Гарсии, и Альберта Риеры, и Марчела Лички, который уже в РПЛ работал. Кто возглавит «Спартак», мы узнаем в ближайшее время. Дело в том, что прежде чем объявить об этом громко, мощно, нужно взять паузу. Так любой клуб делает, и красно-белые в том числе. Мне кажется, что уже с кем-то договорились. Может быть, это действительно серьезный тренер, может быть, тренер с именем. Не исключено, что это просто мои фантазии. Просто все болельщики «Спартака» хотят, чтобы было так, чтобы хотя бы на какое-то время ситуация в команде устоялась и как-то все стало работать уже, чтобы команда за что-то боролась.

Что касается Вадима Романова, то это человек из тренерского штаба «Спартака», он давно работает в клубе, в том числе и с Деяном Станковичем. Он какое-то время проведет команду, думаю, до зимней паузы. Хотя логично было бы, наверное, Станковича оставить. Может быть, уже после паузы на матчи сборных мы увидим нового тренера во главе «Спартака». Почему сербского специалиста не увольняли раньше? Потому что не могли договориться с конкретным тренером, с тем, которого хотел «Спартак». Видимо, сейчас это случилось, и теперь клуб со спокойной душой Станковича может уволить. Напомню, что завтра российская сборная играет с командой из Перу, через несколько дней — с Чили. Вот в процессе этого, полагаю, мы и узнаем, кто возглавит «Спартак», будет очередное представление с помпой, очередные претензии на чемпионство, очередные разговоры о том, как всё будет дальше.

