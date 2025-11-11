Власти Херсонской области готовят законы к думским выборам 2026 года

В Херсонской области завершается подготовка законопроектов, необходимых для участия региона в выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо после встречи с председателем областного избиркома Мариной Захаровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроекты «О деятельности избирательных комиссий» и «О выборах депутатов Херсонской областной думы» в ближайшее время будут внесены на рассмотрение областного парламента. «Для Херсонщины это будет первое участие в выборах нижней палаты федерального парламента. Важно, чтобы все прошло четко по закону, поэтому заранее формируем надежную правовую базу»,— пояснил господин Сальдо.

Губернатор высоко оценил просветительскую работу областного избиркома с молодежью, направленную на вовлечение подрастающего поколения в общественно-политическую жизнь. Отдельное внимание на встрече было уделено обновлению регистра избирателей — единого списка жителей области, имеющих право голоса. Губернатор назвал эту работу «кропотливой, но крайне важной» и поручил региональным органам власти оказывать избиркому всестороннюю поддержку в ее реализации.

Отметим, что в соседней Запорожской области, в отличие от Херсонской, подготовка к выборам в Госдуму-2026 проходит в условиях острого противостояния между губернатором и региональным избиркомом. Как сообщал «Ъ», запорожский губернатор Евгений Балицкий своим решением отстранил от должности председателя комиссии Галину Катющенко, сославшись на финансовые нарушения с ее стороны. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала это грубейшим нарушением федерального законодательства и обратилась в прокуратуру, которая по ее просьбе внесла протест на решение губернатора.

Михаил Спиридонов