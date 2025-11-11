В Воронежской области сильнее всего в Черноземье выросло число премиальных авто

По итогам 2024 года среди регионов Черноземья наиболее заметно количество премиальных автомобилей стоимостью выше 10 млн руб. выросло в Воронежской области — на 69%, со 171 машины годом ранее до 289. При этом ни одна из областей макрорегиона не попала в федеральный топ-10 по данному показателю. Это следует из результатов исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанных на данных ФНС. Сумма начисленных налогов на премиальные авто воронежцев выросла в прошлом году на 46,5% — с 29,9 млн до 43,8 млн руб.

На втором месте по росту числа дорогостоящих авто в макрорегионе — Орловская область, где показатель составил 68% (с 25 до 42 машин). Налогов на люксовые автомобили в регионе было начислено на 58,2% больше, чем в 2023 году — рост с 3,8 млн до 6,1 млн руб.

В Тамбовской области количество дорогих авто выросло на 39,2% — с 51 до 71. Сумма начисленных налогов на них увеличилась в регионе на 24,2% — с 8,8 млн до 10,9 млн руб. В Курской области первый показатель вырос на 34,4% (с 61 до 82 машин), а второй — на 13,3% (с 10,5 млн до 11,8 млн руб.).

В Липецкой области число люксовых авто увеличилось на 31,5% — с 73 до 96. Налогов на них в регионе было начислено на 11,5% больше, чем годом ранее (рост с 12,4 млн до 13,9 млн руб.). Меньше всего в областях макрорегиона количество дорогостоящих машин выросло в Белгородской области — на 22% (со 100 до 122). Сумма начисленных налогов на премиальные авто здесь увеличилась на 8,7% — с 15,6 млн до 17 млн руб.

В России в 2024 году количество люксовых авто выросло на треть, до 32,5 тыс. штук. Общая сумма начисленного на люкс-кары налога увеличилась на 27%. Наибольший прирост элитных машин зарегистрирован в Москве (+3,4 тыс. штук), Московской области (+822 штуки), Санкт-Петербурге (+737 штук) и Краснодарском крае (+407 штук).

В прошлом году Орловская область заняла восьмое место в России по росту числа премиальных автомобилей стоимостью от 10 млн руб.

Егор Якимов