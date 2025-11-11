Предложение долгосрочной аренды жилья в Петербурге выросло на 26% за год

Предложение жилья в сегменте долгосрочной аренды в Санкт-Петербурге по итогам октября 2025 года увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными поделился с «Ъ Северо-Запад» сервис «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Наибольший рост предложения отмечен в сегменте трехкомнатных (+30%) и двухкомнатных (+29%) квартир. В целом по России предложение арендного жилья выросло на 40% за год. Лидерами стали Липецк (рост в 3,5 раза), Тула (в 3,4 раза) и Ижевск (в 2,7 раза).

По итогам месяца Северная столица стала третьим городом России по стоимости долгосрочной аренды — в октябре показатель достиг 47 тыс. рублей в месяц, снизившись на 5% к прошлому месяцу. Дороже снимать жилье только в Москве (80 тыс. рублей) и Хабаровске (52 тыс. рублей), а наиболее значительное снижение стоимости зафиксировано в Брянске (-12%), Сочи (-11%) и Рязани (-8%).

Артемий Чулков