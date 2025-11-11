Камерунец обещал с помощью ритуала превратить рубли в доллары
Камерунец получил в Москве три года за мошенничество на 2 млн рублей
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Тверской районный суд Москвы приговорил гражданина Камеруна Ханса Таби Таканга к трем годам колонии общего режима за два эпизода мошенничества. Вину он признал.
По версии обвинения, фигурант находил граждан, которые давали ему деньги в обмен на обещание превратить с помощью особого ритуала бумагу или рубли в американские доллары.
Всего таким способом камерунцу удалось выманить у потерпевших около 2 млн руб. Ранее фигурант был судим за кражу мобильника в московском метро. Тогда ему назначили штраф.