Камерунец обещал с помощью ритуала превратить рубли в доллары

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Тверской районный суд Москвы приговорил гражданина Камеруна Ханса Таби Таканга к трем годам колонии общего режима за два эпизода мошенничества. Вину он признал.

По версии обвинения, фигурант находил граждан, которые давали ему деньги в обмен на обещание превратить с помощью особого ритуала бумагу или рубли в американские доллары.

Всего таким способом камерунцу удалось выманить у потерпевших около 2 млн руб. Ранее фигурант был судим за кражу мобильника в московском метро. Тогда ему назначили штраф.

Ефим Брянцев