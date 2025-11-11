Число госпитализированных после обрушения балкона в Чечне превысило 40 человек

Число госпитализированных после обрушения балкона в Чечне возросло до 43. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. На месте происшествия работают следователи и сотрудники прокуратуры, которые начали проверку по данному факту.

«За помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, двое из них — в отделении реанимации», — сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). Все обратившиеся получили амбулаторную помощь и остаются под наблюдением врачей по месту жительства.

Сегодня в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района обрушился деревянный балкон одного из зданий, с которого люди наблюдали за траурной процессией. Ишхой-Юрт — административный центр Ишхой-Юртовского сельского поселения. Расположено неподалеку от границы с Дагестаном. В селе проживает примерно 5 тыс. человек.