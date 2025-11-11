В Совете федерации поддержали кандидатов в прокуроры Тувы, ХМАО и Воронежской области

В Совете федерации прошло совместное заседание комитетов по конституционному законодательству, обороне, федеративному устройству и экономполитике, на котором были рассмотрены представления президента о назначении ряда кандидатов на должности региональных прокуроров.

Так, сенаторы одобрили назначение прокурором Тувы Евгения Ботвинкина, который сейчас занимает аналогичный пост в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В свою очередь, на его место глава государства предложил назначить Дмитрия Попова — первого заместителя прокурора Приморского края. Прокурором Воронежской области станет Валерий Войнов, который сейчас возглавляет главное управление кадров Генеральной прокуратуры. Наконец, сенаторы поддержали кандидатуру заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора Романа Деринга на должность Уральского транспортного прокурора.

Напомним, президент назначает прокуроров субъектов РФ после консультаций с верхней палатой.

Николай Минин