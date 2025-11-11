Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026–2028 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ опубликован на официальном сайте мэра города.

Согласно закону, доходы Москвы в 2026 году составят 5,9 трлн руб., в 2027 году — 6,4 трлн руб., а в 2028 году — 6,9 трлн руб. Расходы планируются соответственно на уровне 6,4 трлн руб. в 2026 году, 6,7 трлн руб. — в 2027-м и 7,1 трлн руб. — в 2028-м. Дефицит бюджета будет постепенно сокращаться: с 447 млрд руб. в 2026 году до 372 млрд руб. в 2027 году и до 194,5 млрд руб. в 2028 году.

Половина расходов пойдет на социальные программы — здравоохранение, образование, культуру, спорт и иные направления социальной поддержки. Кроме того, город продолжит помощь участникам специальной военной операции и их семьям, пенсионерам, а также семьям с детьми. В бюджете заложены средства на повышение зарплат работников бюджетной сферы и реализацию проектов по созданию новых производств. Общий объем расходов социальной направленности увеличится на 15%.

Кроме того, Сергей Собянин подписал закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2026–2028 годы. В 2026 году доходы и расходы фонда составят 529,6 млрд руб., в 2027 году – 595 млрд руб., а в 2028 году — 636,3 млрд руб.