Контракт стоил звезд

Военный суд в Москве вынес приговор бывшим начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому и начальнику инженерной службы ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковнику Владимиру Хорошунову. По версии обвинения, фигуранты подписали акт приемки работ ненадлежащего качества по госконтракту, заключенному военным ведомством, а господин Вертелецкий получил за это взятку. Ущерб составил 73 млн руб. Господин Вертелецкий получил десять лет колонии строгого режима, а господин Хорошунов — шесть лет общего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор Владимиру Вертелецкому, который обвинялся в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Владимиру Хорошунову вменялась в вину только вторая статья УК. Процесс проходил в закрытом режиме.

По версии обвинения, в 2019 году Минобороны заключило с директором компании «Чебоксарский завод "Металлист"» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на проведение опытно-конструкторских работ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. В 2020 году, согласно фабуле обвинения, Сергей Червяков «в целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении заказа» передал начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву взятку «на сумму более 1,8 млн руб.». В результате акты приемки работ были подписаны.

Своими действиями господин Вертелецкий причинил ущерб военному ведомству в размере 73 млн руб.

28 октября 2025 года в прениях сторон представитель гособвинения просил назначить господину Вертелецкому десять лет колонии строгого режима и штраф в размере 3,8 млн руб., а также требовал лишить его звания полковника. Владимира Хорошунова прокурор предложил приговорить к семи годам колонии и лишить звания полковника.

В итоге судья Роман Кифоренко согласился с прокурором, признал фигурантов виновными и назначил им десять и шесть лет соответственно. Также судья удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму 778 тыс. руб. в полном объеме.

Напомним, что в ноябре 2024 года бывший начальник отдела Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Евгений Макеев Хамовническим райсудом был приговорен к четырем годам условно за получение взятки.

Отметим, что уголовное дело директора АО «Чебоксарский завод "Металлист"» Сергея Червякова ВСУ СКР по РВСН закончило в декабре 2024 года. Ему вменили в вину дачу взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Сейчас уголовное дело Сергея Червякова рассматривает Хамовнический райсуд столицы.

Ефим Брянцев