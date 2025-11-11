В 2025 году в Крыму отдохнули почти 6,5 млн человек

С начала года Крым посетили почти 6,5 млн туристов, сообщили “Ъ” в министерстве курортов и туризма республики. По данным чиновников, в 2025 году на полуостров приехало 6,4 млн человек — на 16% больше, чем в прошлом году. Более половины прибыли в регион по Крымскому мосту. Более 40% отдыхали на Южном берегу Крыма.

В 2024 году Крымский полуостров принял 6,06 млн туристов, что на 16% больше, чем в 2023 году. До СВО и пандемии коронавируса полуостров ежегодно посещали 7–8 млн туристов.

Напомним, со следующего года владельцев гостевых домов в Крыму обязали самостоятельно регистрироваться в Росаккредитации, чтобы попасть в федеральный реестр. В противном случае их работа будет считаться нелегальной.

Александр Дремлюгин, Симферополь