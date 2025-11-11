В Екатеринбурге умерла основательница Литературного квартала Лидия Худякова

На 99-м году жизни в Екатеринбурге умерла основательница Литературного квартала и Камерного театра Лидия Худякова, сообщили в мэрии.

Фото: архив МАУК «Объединенный музей писателей Урала»

Лидия Худякова родилась 21 мая 1926 года в селе Казанское недалеко от Ишима (Тюменская область). После окончания Омского педагогического института она работала преподавателем истории, а затем переехала в Свердловск, где заняла пост заведующей отделом пропаганды Чкаловского райкома КПСС. В 1972 году госпожа Худякова стала заведующей отделом культуры Свердловского обкома КПСС.

Под руководством Лидии Александровны в Екатеринбурге открылись Театральный институт, Дом кино и Дом актера. Благодаря ее поддержке живописцы Михаил Брусиловский и Юрий Филоненко, график Виталий Волович и скульптор Андрей Антонов обрели творческие мастерские.

В 1984 году Лидия Худякова возглавила Музей писателей Урала. За 20 лет ее работы был воссоздан квартал старого города с отреставированными памятниками культуры и открыты новые филиалы: Музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Музей Федора Решетникова, Музей «Литературная жизнь Урала XX века», Музей кукол и детской книги. В 1998 году начал свою работу Камерный театр.

Лидия Александровна была награждена орденом «Знак Почета», двумя орденами Трудового Красного Знамени и несколькими медалями. В 2001 году ей было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга.

Полина Бабинцева