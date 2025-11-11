«Уралхим» отправил гуманитарную партию удобрений в Бангладеш

Группа «Уралхим», в состав которой входит АО «Тольяттиазот», отправила в Бангладеш 30 тыс. т хлористого калия в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Удобрения, хранившиеся в Латвии, доставлены благодаря сотрудничеству с Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Группа «Уралхим» оплатила все расходы на морской фрахт.

Это седьмая благотворительная поставка компании в развивающиеся страны. С конца 2022 года «Уралхим» безвозмездно направила около 220 тыс. тонн минеральных удобрений в государства, испытывающие нехватку продовольствия. Почти 200 тыс. тонн были отправлены из европейских портов в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш. Поставки помогают нивелировать последствия беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвратить потери урожая в отдельных странах, сталкивающихся с риском голода.

Группа компаний «Уралхим» является одним из крупнейших производителей аммиаков, азотных и калийных удобрений в мире. Одним из активов является АО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.

Андрей Сазонов