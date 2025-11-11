Полиция начала проверку после несчастного случая на охоте под Волгоградом

В Урюпинском районе Волгоградской области полиция выясняет обстоятельства получения 48-летним местным жителем ранения во время охоты, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицию Урюпинского района проинформировали о несчастном случае во время охоты 8 ноября этого года. Местный житель скончался от полученного огнестрельного ранения в карете «скорой».

Выяснилось, что мужчина пострадал, когда охотился на пушного зверя в соответствии с имеющимися лицензиями. 39-летний местный охотник по неосторожности выстрелил в сторону 48-летнего жителя Урюпинского района из ружья ТОЗ.

Павел Фролов