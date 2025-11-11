Два жителя Оренбуржья попали в «черный список» чиновников

Четыре жителя Оренбургской области внесены в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Их данные опубликованы в официальном списке.

В перечень попал бывший инспектор ДПС Никита Рыбинских, экс-депутаты из Бузулука Дмитрий Калошин и Вадим Гордиенко, а также Андрей Орлов, ранее занимавший пост главы Яковлевского сельсовета Асекеевского района

Все они допустили нарушения федерального закона «О противодействии коррупции».

Закон о создании федерального реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года.

Андрей Сазонов