Два жителя Оренбуржья попали в «черный список» чиновников
Четыре жителя Оренбургской области внесены в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Их данные опубликованы в официальном списке.
В перечень попал бывший инспектор ДПС Никита Рыбинских, экс-депутаты из Бузулука Дмитрий Калошин и Вадим Гордиенко, а также Андрей Орлов, ранее занимавший пост главы Яковлевского сельсовета Асекеевского района
Все они допустили нарушения федерального закона «О противодействии коррупции».
Закон о создании федерального реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года.