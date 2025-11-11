Расчётно-кассовые центры завершили доставку «тепловых» квитанций за октябрь клиентам «Т Плюс» в Пермском крае

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Чайковском и Губахе получили квитанцию за тепло и горячую воду за октябрь 2025 года. Оплату необходимо внести в ближайшее время, чтобы избежать просрочки платежа и начисления пеней.

Доставку платёжных документов осуществляют специализированные организации — расчётно-кассовые центры. В Перми «Т Плюс» работает с тремя центрами: «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт». Специалисты расчётно-кассовых центров не только доставляют квитанции до почтовых ящиков, но и отвечают за их печать и сбор платежей.

Чтобы сберечь бумагу, которая уходит на печать документов, а значит, внести вклад в сохранение лесов, можно подписаться на получение электронной квитанции. Сделать это можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». В таком случае онлайн-квитанции будут приходить сразу на электронную почту. Помимо помощи природе такой формат получения доступен удалённо, экономит время, а квитанция не затеряется среди других бумаг в почтовом ящике.

Чтобы оплатить тепло и горячую воду, можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение, в банкомате и на сайте расчетно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Мы постоянно идём навстречу нашим клиентам, совершенствуем сервис и качество обслуживания, чтобы взаимодействие с нашей компанией было максимально комфортным. Это и онлайн-сервисы, и взаимодействие с банками, расчётно-кассовыми центрами. От своих клиентов ждём того же — ответственного подхода к своим платёжным обязанностям, ведь от этого зависит комфорт в домах всех горожан», — напоминает Мария Круглякова, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

